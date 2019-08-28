КП Беларусь
Соболенко обыграла Азаренко на US Open
Матч длился более двух часов [видео]
Соболенко подтвердила, что не зря сейчас первая ракетка Беларуси. Фото: twitter.com/usopen
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Впервые за долгое время две белорусские теннисистки с высоким рейтингом встречались в одиночном поединке на представительном турнире. Уже в первом круге US Open лицом к лицу сошлись Арина Соболенко (13 WTA) и Виктория Азаренко (41 WTA).
Игра выдалась упорной. Соболенко благодаря мощи и натиску смогла добыть победу - 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 13 минут.
Следующий соперницей Арины станет Юлия Путинцева (39 WTA).
Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко на US Open. Источник: US Open Tennis Championships
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