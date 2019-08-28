Соболенко обыграла Азаренко на US Open

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Впервые за долгое время две белорусские теннисистки с высоким рейтингом встречались в одиночном поединке на представительном турнире. Уже в первом круге US Open лицом к лицу сошлись Арина Соболенко (13 WTA) и Виктория Азаренко (41 WTA).

Игра выдалась упорной. Соболенко благодаря мощи и натиску смогла добыть победу - 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Следующий соперницей Арины станет Юлия Путинцева (39 WTA).