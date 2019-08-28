Двое военнослужащих пострадали при возгорании катера в Бешенковичах

Военнослужащие получили ожоги, но, к счастью, угрозы для жизни нет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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ЧП произошло 27 августа в Бешенковичах. Двое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести на объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск. Как сообщают в Министерстве обороны, при маневре буксира произошло возгорание двигателя катера.

Военнослужащим немедленно оказали медицинскую помощь. К счастью, угрозы для их жизни нет.

Теперь специалистам предстоит выяснить причину возгорания двигателя.