2019-08-28T10:20:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Двое военнослужащих пострадали при возгорании катера в Бешенковичах

В катере загорелся двигатель
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Военнослужащие получили ожоги, но, к счастью, угрозы для жизни нет.Военнослужащие получили ожоги, но, к счастью, угрозы для жизни нет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

ЧП произошло 27 августа в Бешенковичах. Двое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести на объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск. Как сообщают в Министерстве обороны, при маневре буксира произошло возгорание двигателя катера.

Военнослужащим немедленно оказали медицинскую помощь. К счастью, угрозы для их жизни нет.

Теперь специалистам предстоит выяснить причину возгорания двигателя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Девушка лишилась золота на 1500 долларов - знакомый просил деньги на лечение ребенка, который был здоров
В Бресте парень на самокате подрезал машину и показал неприличный жест
В Оршанском районе в поле загорелся пресс-подборщик
Соболенко обыграла Азаренко на US Open
Турчин рассказал, сколько в Беларуси предприятий с зарплатой ниже 400 рублей
Микроавтобус сбил мотоциклиста на Немиге и уехал
В пробах белорусской бегуньи обнаружен допинг
Под Гомелем поезд сбил пожилую велосипедистку
В Брагинском районе шестиклассник швырнул в костер бутылку с бензином
Двое мужчин и женщина до смерти избили 83-летнего сельчанина за то, что не дал денег на бутылку
Видеофакт. В Могилеве появилась первая вертикальная автопарковка
Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?
МЧС: Подросток распылил перед 9-летним мальчиком аэрозоль и поднес зажигалку
В Беловежской пуще кроты помогли найти поселение 2000-летней давности
«Дошла до середины зебры, но побежала назад»: В Полоцке 7-летнюю девочку сбил МАЗ
«Спал на земле, а ел только чернику и землянику»: в Хойниках спустя 3 суток нашли грибника
Беларусь не оставляет попыток вернуть в страну оригинальное издание Радзивилловской Библии
Белорус угнал машину службы доставки, а потом решил сознаться
Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны
В Беларуси с 1 сентября повышается тарифная ставка первого разряда
Представитель Совета Европы предлагает изучить мнение общества о смертной казни
Лукашенко заинтересовался финансовой стороной II Европейских игр: «Что мы получили?»