КП Беларусь
В Оршанском районе в поле загорелся пресс-подборщик
Работники не смогли потушить его без помощи МЧС
Спасатели потушили пламя. Фото: vitebsk.mchs.gov.by
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ЧП случилось 27 августа около четырех часов дня. В поле возле деревни Краснопольцы Оршанского района вспыхнул пожар: загорелся пресс-подборщик-обмотчик - прицепная машина для подбора валков из сена и соломы.
Приехавшие на место происшествия спасатели потушили пламя. К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщает vitebsk.mchs.gov.by.
Сообщается, что техника была прицеплена к трактору, до приезда спасателей работники предприятия отцепили ее, стараясь самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителей. Однако сделать это сами не смогли.
Теперь специалисты выясняют причину пожара.
Пресс-подборщик принадлежал сельскохозяйственному предприятию «Агрокомбинат Юбилейный».