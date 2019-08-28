В Оршанском районе в поле загорелся пресс-подборщик

Работники не смогли потушить его без помощи МЧС

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ЧП случилось 27 августа около четырех часов дня. В поле возле деревни Краснопольцы Оршанского района вспыхнул пожар: загорелся пресс-подборщик-обмотчик - прицепная машина для подбора валков из сена и соломы.

Приехавшие на место происшествия спасатели потушили пламя. К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщает vitebsk.mchs.gov.by.

Сообщается, что техника была прицеплена к трактору, до приезда спасателей работники предприятия отцепили ее, стараясь самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителей. Однако сделать это сами не смогли.

Теперь специалисты выясняют причину пожара.

Пресс-подборщик принадлежал сельскохозяйственному предприятию «Агрокомбинат Юбилейный».