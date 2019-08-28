КП Беларусь
В Бресте парень на самокате подрезал машину и показал неприличный жест
Видео вызвало бурное обсуждение в соцсети
Фото: скрин видео
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В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Онлайн Брест" появилось видео, которое вызвало бурное обсуждение у пользователей.
На записи видно, как парень на электросамокате подрезает машину, водитель ему сигналит, на что самокатчик показывает ему средний палец и едет дальше.
Мнения пользователей, обсуждающих эту ситуацию, разделились: одни резко осудили такое лихачество на дороге, а другие отметили, что парень не мог ехать по тротуару, который "разбит в хлам".
В Бресте парень на самокате подрезал машину и показал неприличный жест.ВИДЕО: vk.com/onlinebrest/