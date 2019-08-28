Девушка лишилась золота на 1500 долларов - знакомый просил деньги на лечение ребенка, который был здоров

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Приятель из социальных сетей облапошил доверчивую 19-летнюю жительницу Витебска. Девушка познакомилась в интернете с молодым человеком. Они встретились, начали общаться. Через какое-то время мужчина пожаловался на серьезные проблемы. Он рассказал подруге, что ему нужна крупная сумма на лечение больного ребенка. Денег у девушки не было, и мужчина предложил ей сдать в ломбард четыре золотых украшения. Когда она сделала это, приятель попросил ее еще об одном одолжении. Мужчина купил мобильный телефон, а кредит оформили на девушку. После этого друг начал появляться все реже и реже, пока наконец не исчез совсем. Ни деньги за телефон, ни украшения он ей так и не вернул.

-Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в милицию. Правоохранители без труда вывели подозреваемого на чистую воду. Оказалось, что у неоднократно судимого 27 – летнего мужчины есть ребенок, но в медицинской помощи он не нуждается. Все же полученные средства – более трех тысяч рублей – он потратил на себя, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество).

Не исключено, что такую схему обмана мужчина опробовал и на других людях, поэтому всех, у кого есть какая-либо информация о незаконной деятельности подозреваемого, просят обращаться по телефонам +375-33-345-35-33 либо 102. Гарантируется анонимность.