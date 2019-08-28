2019-08-28T13:19:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко планирует посетить Казахстан

Об этом он заявил на встрече с послом Ермухаметом Ертысбаевым
Ирина ВЕТРОВА
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Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым. Фото: president.gov.byАлександр Лукашенко встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым. Фото: president.gov.by
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В среду, 28 августа, Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Об этом сообщает president.gov.by

Белорусский президент отметил, что видит большие возможности и перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Казахстаном. По его мнению, нужно стремиться к миллиардам долларов товарооборота между странами. Он выразил уверенность, что это реально сделать.

По словам президента, у нашей страны очень добрые отношения с Казахстаном, они могут сравниться только с отношениями Беларуси и России.

Также Лукашенко заявил, что вскоре планирует посетить дружественную страну:

- Думаю, что мне в ближайшее время представится возможность побывать в Казахстане, и мы обсудим весь комплекс наших отношений.

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