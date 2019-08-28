2019-08-28T13:39:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Барановичей взяла кредит в банке и "забыла" о нем

Пришлось проводить почерковедческую экспертизу
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Чтобы выяснить правду, эксперты проводят почерковедческую экспертизу. Фото: sudexpert.gov.byЧтобы выяснить правду, эксперты проводят почерковедческую экспертизу. Фото: sudexpert.gov.by
Изменить размер текста:

33-летняя жительница Барановичей пожаловалась в милицию на то, что кто-то от ее имени взял кредит в банке на сумму 2000 рублей. По ее словам, она узнала об этом после того, как ей стали звонить из банка с требованиями выплат и процентов за несвоевременную оплату. Об этом сообщает sudexpert.gov.by.

Поскольку женщина заявила, что никаких кредитов она не брала, в Комитете судебных экспертиз была назначена почерковедческая экспертиза. Специалист установил, что подписи в заявлении на получение кредита выполнены самой женщиной.

Кстати, это уже не первый случай, когда специалистам приходится исследовать документы с подписями, от которых люди отказываются ради получения выгоды. За 7 месяцев этого года эксперты Брестской области провели 204 почерковедческие экспертизы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Витебске будут судить россиянина-«закладчика»: двое его покупателей умерли от отравления метадоном
Жительница Калинковичей воровала кошельки у посетительниц магазина
В Витебске парень хотел спрыгнуть с балкона, его спасла милиция
Александр Лукашенко планирует посетить Казахстан
Девушка лишилась золота на 1500 долларов: знакомый просил деньги на лечение ребенка, который был здоров
В Бресте парень на самокате подрезал машину и показал неприличный жест
В Оршанском районе в поле загорелся пресс-подборщик
Двое военнослужащих пострадали при возгорании катера в Бешенковичах
Соболенко обыграла Азаренко на US Open
Турчин рассказал, сколько в Беларуси предприятий с зарплатой ниже 400 рублей
Микроавтобус сбил мотоциклиста на Немиге и уехал
В пробах белорусской бегуньи обнаружен допинг
Под Гомелем поезд сбил пожилую велосипедистку
В Брагинском районе шестиклассник швырнул в костер бутылку с бензином
Двое мужчин и женщина до смерти избили 83-летнего сельчанина за то, что не дал денег на бутылку
Видеофакт. В Могилеве появилась первая вертикальная автопарковка
Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?
МЧС: Подросток распылил перед 9-летним мальчиком аэрозоль и поднес зажигалку
В Беловежской пуще кроты помогли найти поселение 2000-летней давности
«Дошла до середины зебры, но побежала назад»: В Полоцке 7-летнюю девочку сбил МАЗ
«Спал на земле, а ел только чернику и землянику»: в Хойниках спустя 3 суток нашли грибника
Беларусь не оставляет попыток вернуть в страну оригинальное издание Радзивилловской Библии
Белорус угнал машину службы доставки, а потом решил сознаться
Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны
В Беларуси с 1 сентября повышается тарифная ставка первого разряда
Представитель Совета Европы предлагает изучить мнение общества о смертной казни
Лукашенко заинтересовался финансовой стороной II Европейских игр: «Что мы получили?»