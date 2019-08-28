Жительница Барановичей взяла кредит в банке и "забыла" о нем

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33-летняя жительница Барановичей пожаловалась в милицию на то, что кто-то от ее имени взял кредит в банке на сумму 2000 рублей. По ее словам, она узнала об этом после того, как ей стали звонить из банка с требованиями выплат и процентов за несвоевременную оплату. Об этом сообщает sudexpert.gov.by.

Поскольку женщина заявила, что никаких кредитов она не брала, в Комитете судебных экспертиз была назначена почерковедческая экспертиза. Специалист установил, что подписи в заявлении на получение кредита выполнены самой женщиной.

Кстати, это уже не первый случай, когда специалистам приходится исследовать документы с подписями, от которых люди отказываются ради получения выгоды. За 7 месяцев этого года эксперты Брестской области провели 204 почерковедческие экспертизы.