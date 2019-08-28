2019-08-28T14:23:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске парень хотел спрыгнуть с балкона, его спасла милиция

Молодой человек не рассказал, почему пытался свести счеты с жизнью
Наталья ПАРТОЛИНА
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Парень хотел спрыгнуть с девятого этажа в Витебске, сотрудники милиции спасли его. Фото: МВД.Парень хотел спрыгнуть с девятого этажа в Витебске, сотрудники милиции спасли его. Фото: МВД.
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Тревожное сообщение поступило сегодня утром на спецлинию 102 в Витебске. Молодой парень собирался спрыгнуть с девятого этажа в многоэтажке в спальном районе Билево.

На место немедленно выехали сотрудники Первомайского РОВД Витебска, ОМОН, МЧС. Родственники парня были в недоумении – никто не мог даже предположить, почему молодой человек решился на такой шаг. Парень никого к себе не подпускал и грозил немедленно спрыгнуть, если увидит сотрудников милиции. Для того, чтобы как-то воздействовать на молодого человека, правоохранительные органы решили вызвать его друга.

-В результате милиционерам удалось вызвать парня с балкона, его передали медикам. Молодому человеку 24 года, он так и не объяснил мотивов своего поступка, - сообщила в телеграмм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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