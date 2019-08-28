2019-08-28T15:14:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Калинковичей воровала кошельки у посетительниц магазина

Часто для этого ей даже не приходилось расстегивать сумочки
Ирина ВЕТРОВА
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Женщина подходила к посетительницам и доставала кошельки из сумочек. Фото: sk.gov.byЖенщина подходила к посетительницам и доставала кошельки из сумочек. Фото: sk.gov.by
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44-летняя неработающая жительница Калинковичей обвиняется в серии краж. Как сообщает sk.gov.by, по версии следствия, в апреле-мае 2019 года она совершила одну кражу в Светлогорске и семь – в Мозыре.

Все происходило прямо среди белого дня: в магазинах женщина подходила вплотную к посетительницам и незаметно доставала из сумки кошелек. Часто ей даже не приходилось расстегивать замок, потому что сумочки были открытыми. Так было примерно в половине случаев. Всего было похищено больше тысячи рублей.

Женщина заключена под стражу.

Известно, что до этого она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

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