В Витебске будут судить россиянина-закладчика: двое его покупателей умерли от отравления метадоном

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В Витебске будут судить одного из членов организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков. Следственное управление УСК по Витебской области уже закончило расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек.

Два жителя Витебска умерли от отравления метадоном, который они купили, связавшись с продавцами в сети. Наркотики покупатели забрали в тайнике-закладке 1 февраля. Мужчины употребили наркотическое вещество и умерли. Обоим было по 29 лет.

Правоохранительные органы вычислили группу, которая занималась продажей наркотиков в сети. В частности, задержали 34-летнего россиянина. Именно он положил наркотики в тот тайник, где их потом взяли погибшие. Расфасовкой наркотиков и раскладыванием упаковок в тайники он занимался с декабря 2018 по март 2019 года. Сейчас он под стражей, ему предъявлено обвинение, дело передано в прокуратуру для направления в суд.

- В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении иных участников данной организованной группы. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление их местонахождения, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.