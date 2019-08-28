Лукашенко: товарооборот с Турцией надо увеличить

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В среду, 28 августа, Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает president.gov.by, глава государства отметил дружественный характер отношений между странами.

- Закрытых тем в сотрудничестве и в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь. Перед нами стояли разные вызовы, мы с вами решали разные вопросы, о которых не говорим и до сих пор. Надо отдать должное: мы успешно решали проблемы, которые возникали у нас с вами и в международных отношениях в целом, - отметил Лукашенко.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество надо выводить на новый уровень, потому что наши страны могут иметь в разы больший товарооборот, чем сейчас.

- У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении, - высказался Лукашенко.

Он подчеркнул, что если товарооборот большой и страны очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения.

Глава МИД Турции согласился с президентом и отметил, что его визит нацелен на то, чтобы совместно с коллегами из МИД Беларуси выработать конкретные действия для достижения поставленных целей.

КСТАТИ

Также Александр Лукашенко провел сегодня встречу с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым. Президент отметил, что видит большие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества, и заявил, что нужно стремиться к миллиардам долларов товарооборота между странами.