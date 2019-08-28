КП Беларусь
Пропавшая в Гродно 15-летняя девушка неделю пряталась в лесу вместе с парнем
Она объяснила, что не хотела возвращаться домой
Почти десять суток девушка и ее парень прятались в лесу.Фото: Ирина КАЛИНИНА
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Эта история началась 19 августа, когда 15-летняя девушка сбежала из своего дома в Гродно и пропала. 21 августа в милицию обратилась ее мать и сообщила о том, что не знает, где находится подросток. Девушку начали разыскивать.
И вот сейчас, спустя почти десять суток, ее нашли в лесу Берестовицкого района.
Как сообщает grodno.mvd.gov.by, сотрудники по делам несовершеннолетних и уголовного розыска Октябрьского РОВД обнаружили ее вместе с 17-летним парнем. По словам девушки, они все это время прятались в лесу возле деревни Могиляны и не хотели возвращаться домой.
Девушку вернули матери здоровой и невредимой.