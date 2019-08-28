2019-08-28T18:29:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Камаз» без тормозов сбил 7 пролетов бетонного забора и ударился в стену жилого дома

ДТП произошло в Пружанском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Во время буксировки лопнула жесткая сцепка. Фото: УВД Брестского облисполкома.Во время буксировки лопнула жесткая сцепка. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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ДТП с грузовиком произошло на Брестчине в среду, 28 августа, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

В аварию автомобиль попал поздно ночью. Примерно в 03.20 часов по Великом селе, деревне в Пружанском районе, 39-летний водитель из Бреста на грузовике «Вольво ФЛ10» буксировал другой большегруз.

– «Вольво» в жестской сцепке тащил грузовик «Камаз» с пустой цистерной. На закруглении дороги вправо сцепка внезапно оборвалась и неуправляемый большегруз съехал с проезжей части автодороги, – уточнили в пресс-службе.

На повороте грузовик отцепился от буксира и поехал прямо, сбивая все на своем пути. Фото: УВД Брестского облисполкома.

На повороте грузовик отцепился от буксира и поехал прямо, сбивая все на своем пути. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Продолжая движение по инерции, грузовик влетел сначала в припаркованный «Опель», сбил семь пролетов забора, а потом врезался прямо в стену жилого дома, оказавшегося на его пути.

– К счастью, в дорожном происшествии обошлось без пострадавших, только автомобилем получены механические повреждения. Проводится проверка, – добавили правоохранители.

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