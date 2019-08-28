2019-08-28T19:09:22+03:00
Общество
КП Беларусь

УБЭП 3 месяца расследовал «слив» на олимпиаде по географии, но не нашел состава преступления

Проверка нарушений завершена
Надежда БУТОВИЧ
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Правоохранители не нашли состава преступления, но отправят в Минобразования рекомендации, как предотвратить подобные эпизоды. Фото: МВД.Правоохранители не нашли состава преступления, но отправят в Минобразования рекомендации, как предотвратить подобные эпизоды. Фото: МВД.
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Весной 2019 года интернет всколыхнуло заявление школьника, мол, пока некоторые недосыпают ночами, готовясь к олимпиаде по географии, другим крупно повезло – учителя принесли «на блюдечке» готовые вопросы и ответы к испытаниям. «Комсомолка» сообщала, что факт нарушений в Минобразования признали и пообещали, что виновные будут наказы.

И вот спустя несколько месяцев после происшествия в МВД поставили точку в этом «школьном деле», информирует пресс-служба.

– Сотрудниками ГУ по борьбе с экономическими преступлениями с работниками минского и гродненского подразделений в течение трех месяцев проводилась масштабная проверка. Были опрошены десятки людей: от министерских работников до преподавателей вузов и школ, учеников, – уточнили в пресс-службе.

Выяснилось, что утечка информации началась с разработчика олимпиадных блоков. После консультационных встреч с учителями, создатель заданий отдельно пообщался еще с двумя преподавателями, один из которых был его давним другом. И вот в частном разговоре и были озвучены пару тем и направлений из блока заданий к будущему конкурсу.

– В итоге один из этих преподавателей записал все, что услышал от разработчика и передал записку ученику. Школьник не пожалел «задания» для товарищей, – пояснили в МВД.

И хотя факт утечки информации со стороны разработчика (Прим.: подписавшего ранее документ о неразглашении) все-таки был, в его действиях правоохранители не выявили коррупционного мотива.

– Также отсутствовали и преступные признаки умышленного разглашения служебной тайны. Так как в Минобразования нет запрета на предоставление консультаций с оговариванием предполагаемых тем заданий к олимпиаде. Да и подготовленные в блоке вопросы (неполный их перечень) все-таки не могут быть отнесены к информации коммерческого или служебного характера. В то же время, все причастные к данному эпизоду получили дисциплинарные взыскания: кого-то уволили, а кого-то депремировали. Также были аннулированы и результаты республиканской олимпиады по географии, – резюмировала Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особым делам ГУБЭП.

В министерство правоохранители направят письмо с информацией о том, что поспособствовало утечке, чтобы предупредить впредь подобные происшествия.

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