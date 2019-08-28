2019-08-28T19:37:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Молодечно из общежития колледжа ушла и пропала 17-летняя девушка

Ашманкевич Екатерину объявили в розыск
Надежда БУТОВИЧ
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17-летнюю Екатерину Михайловну Ашманкевич разыскивает милиция. Фото: УВД Миноблисполкома.17-летнюю Екатерину Михайловну Ашманкевич разыскивает милиция. Фото: УВД Миноблисполкома.
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С воскресенья, 25 августа, неизвестно местонахождение 17-летней ученицы молодечненского колледжа, информируют в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В милицию воскресным вечером заявила воспитатель колледжа. Педагог рассказала, что Екатерина Михайловна Ашманкевич, 2002 года рождения, не явилась ночевать в общежитие.

– Как рассказали очевидцы, днем второкурсница госколледжа в Молодечно была в общежитии. Затем примерно в 14.00 часов, спросив у вахтера о том, как доехать до деревни Полочаны в Молодечненском районе, ушла в неизвестном направлении. В 22.00 часов общежитие закрывается на ночь, девушка к этому времени не вернулась обратно, – уточняют в пресс-службе.

До сих пор неизвестно местонахождение учащейся. Екатерина Ашманкевич ростом примерно 166 сантиметров, девушка худощавая, с серо-голубыми глазами, окрашенными светло-русыми волосами. Из особых примет – ожог на левом предплечье. Ушла из общежития в бордовых брюках и белой футболке.

Если вам что-либо известно о пропавшей девушке, позвоните по номеру 102.

Ранее «Комсомолка» сообщала о похожем случае в Гродно, где пропавшая 15-летняя девушка скрывалась неделю в лесу вместе с парнем.

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