2019-08-28T20:10:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле пьяный парень на мопеде врезался в машину ГАИ

Мотоциклист был без шлема, а мопед – без госномера
Надежда БУТОВИЧ
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Парень хотел остановиться, а потом передумал и врезался в машину инспекторов. Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома.Парень хотел остановиться, а потом передумал и врезался в машину инспекторов. Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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ДТП произошло в поселке Янтарном на территории Гомельского района, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Вечером во вторник, 27 августа, инспекторы патрулировали ситуацию на дороге недалеко от поселка Янтарного. Около 19.10 часов гаишники увидели мотоциклиста на мопеде «Nesso». Парень ехал за рулем скутера без мотошлема, а ТС было без регистрационных знаков.

– Сотрудники Госавтоинспекции включили проблесковые маячки и по громкоговорителю потребовали мотоциклиста остановиться, однако тот не подчинился, – пояснили в пресс-службе.

Затем на машине инспекторы начали преследовать нарушителя. Спустя непродолжительное время молодой человек начал снижать скорость и предпринял попытку остановки. Наряд остановил машину, чтобы задержать мотоциклиста, но парень вдруг резко передумал, снова поехал и врезался в машину ГАИ.

– Задержанный 22-летний житель Гомельского района оказался бесправным водителем, кроме того, за рулем мопеда он был пьяным. Освидетельствование показало свыше 1,8 промилле алкоголя, – уточнили в УВД.

Против фигуранта за ДТП и нарушения составлены семь административных протоколов, мопед изъят и доставлен на штрафстоянку.

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