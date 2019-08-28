2019-08-28T20:41:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный 50-летний минчанин ограбил автобус хоккеистов

Мужчина почти утащил коробку с одеждой, но его остановил сотрудник гостиницы
Надежда БУТОВИЧ
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Вор открыл багажное отделение и унес коробку с футболками. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Вор открыл багажное отделение и унес коробку с футболками. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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На днях в Минске рядом с гостиницей злоумышленник обчистил автобус хоккейной команды, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Подвыпивший 50-летний минчанин проходил рядом с гостиницей и увидел на стоянке припаркованный автобус спорткоманды. Мужчина осмотрелся по сторонам и, не заметив никого рядом, стал поочередно пробовать открыть двери автобуса. Открылось багажное отделение. Внутри он увидел картонную коробку, в которой оказались памятные сувениры для болельщиков – футболки с символикой команды.

– Злоумышленника у автобуса заметил один из сотрудников отеля. Он позвонил правоохранителям и безработного воришку задержали, – пояснили в пресс-службе.

Известно, что пьяный минчанин не первый раз попадается на воровстве, ранее в отношении мужчины уже проводилось уголовное разбирательство по обвинению в краже.

Дело передано на правовую оценку, мужчине может грозить до 4 лет заключения.

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