СК: Один минчанин избивал пожилую тетю, а другой – сломал 76-летней матери нос

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В пресс-службе УСК Минска рассказали об уголовных делах против двух истязателей.

Одно дело расследовалось в отношении 52-летнего жителя столицы. Пьяный минчанин, проживая в квартире тети на улице Слободская, в апреле в течение нескольких дней, не выходя из запоя, набрасывался на 84-летнюю старушку с кулаками.

– Пенсионерка заявила на племянника в милицию. Женщина рассказала правоохранителям, что пустила родственника в квартиру так как, когда мужчина не пил, у них сложились хорошие и даже дружеские отношения. Но под воздействием алкоголя племянник превратился в деспота, – пояснили в пресс-службе.

Против злоупотребляющего алкоголем безработного мужчины было возбуждено уголовное дело. Вину истязатель признал и раскаялся.

Похожий инцидент произошел и в другой семье минчан. К правоохранителям за помощью обратилась 76-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в течение нескольких месяцев – с февраля по май 2019 года, на нее с кулаками регулярно набрасывался родной сын.

– 49-летний минчанин нигде не работает, злоупотребляет алкоголем, а ранее состоял на учете у нарколога. Пенсионерка не заявляла на сына, так как жалела его. Но в мае, после очередного избиения, женщине пришлось обратиться за помощью к медикам. У пожилой минчанки был сломан нос, и в поликлинике врачам она призналась, что избил ее родной сын, – добавили в УСК.

Мужчине так же предъявили обвинение в истязаниях. Оба фигуранта сейчас находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дела находятся в прокуратуре, будут переданы в суд.