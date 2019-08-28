Под Брестом студент-практикант наткнулся на снаряд в водоеме рыбхоза

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ЧП произошло на территории одного из рыбоводческих предприятий на Брестчине в среду, 28 августа, проинформировали в пресс-службе облисполкома.

В милицию по номеру 102 позвонили из рыбхозяйства «Дзик», что располагается в Брестском районе недалеко от деревни Медно.

– Сообщалось, что в пруду на территории рыбхоза был найден боеприпас, – уточнили в пресс-службе.

Выяснилось, что 100-миллиметровый артиллерийский снаряд пролежавший здесь на одном месте со времен ВОВ несколько десятков лет. А обнаружил опасную находку совершенно случайно студент-практикант, присланный в хозяйство недавно на прохождение учебной практики. Молодому человеку сотрудники рыбхоза поручили измерить уровень воды в пруду, а он, выполняя задание, наткнулся на снаряд.

Место обнаружения опасной находки до прибытия саперно-пиротехнической группы из ближайшей войсковой части оцепили сотрудники местного РОВД.