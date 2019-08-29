Гомельчане на приеме у мэра по вопросу сквера: «Ответов мы не получили»

Изменить размер текста: A A

Группа гомельчан 28 августа побывала на приеме у председателя горисполкома Петра Кириченко. Они хотели узнать мнение мэра по поводу сквера у гостиницы «Турист» в Центральном районе и донести свою позицию. Волноваться о родном сквере местные жители начали два года назад после известия о том, что сквер вывели из озелененной территории и запланировали здесь масштабную стройку.

Гомельчане сразу же встали на защиту сквера. После протестов, обращений в госорганы с сотнями подписей власти приостановили свои планы, но статус ландшафтно-рекреационной территории скверу так и не вернули. Местные жители своими силами благоустроили территорию, посадили здесь новые деревья, установили скамейки, но опасения за судьбу сквера остались.

- Наша позиция очень простая - мы против любого строительства и настаиваем на включение в генплан всей территории сквера как охранной зоны. А от мэра, к сожалению, мы не услышали ничего конкретного. Он рассказывал о строительстве в целом, приводил примеры Лондона и Парижа, говорил о Нью-Йорке… Нас пытались увести в сторону, говорили, что надо людям где-то жить, а строить на готовых участках - гораздо экономичнее, чем развивать новые. К сожалению, сорок минут разговора ни о чем, - рассказал «КП» житель Центрального района Александр Шарипов, считая встречу безрезультатной.

На приеме у мэра была и Алла Романова, которая живет прямо у сквера и представляет интересы других жителей.

- Мы говорили о том, что генплан города - это не священная корова, и в него можно вносить изменения, придать скверу статус озелененной территории. Ответа на это мнение мы не получили. Все осталось на том же уровне, как и два года назад, - добавила активистка.

Люди по-прежнему готовы отстаивать сквер, если власти вновь захотят начать здесь стройку, подчеркивают местные жители:

- Мы хотим сохранить город, чтобы потом нам не было стыдно за то, что ничего не сделали.

В то же время в официальной информации, опубликованной на сайте горисполкома, говорится, что Петр Кириченко «проинформировал обратившихся, что по заказу управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома «Белорусский НИИ градостроительства» разрабатывает градостроительный проект специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования Железнодорожного, Новобелицкого, Советского и Центрального районов Гомеля»:

- Поэтому, заметил председатель горисполкома, для ведения аргументированного разговора нужно подождать информации из Белорусский НИИ градостроительства.Что же касается уплотнительной застройки, к этому необходимо подходить взвешенно, без излишних эмоций и думать об интересах города. Во всем мире она является велением времени. Встречи с жителями города подтверждают, что в целом люди не против уплотнительной застройки, если находится оптимальное решение, по максимуму учитываются высказываемые пожелания.