2019-08-29T09:35:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Православная звонница в Гомеле играет «Тры чарапахі» и «Полонез» Огинского

Директор завода за свой счет и на пожертвования построил уникальную часозвоню [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Звонницу построил директор заводаЗвонницу построил директор заводаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Этим летом в Советском районе Гомеля появилась необычная постройка. В народе ее называют часовней или звонницей, но правильно говорить "часозвоня". Это башня с часами, украшенная иконами святых, которая стоит напротив Гомельского мотороремонтного завода.

Но главная особенность часовни в том, что ее механизм каждый час своими электронными колоколами играет мелодии белорусских национальных хитов. Например, в 15.00 звучат «Тры чарапахі» NRM, в 17 часов, когда пора заканчивать работу и собираться домой, - «Бывайце здаровы, жывіце багата» на стихи Адама Русака и музыку Исаака Любана.

- Идея часозвони «Благовест» возникла у меня в 2015 году, тогда и начался процесс согласований. Почти три года заняла процедура оформления всех необходимых документов. В Европе много подобных сооружений католического стиля, а вот православные встречаются редко, - рассказывает «КП» директор Гомельского мотороремонтного завода Анатолий Коробач, который вложил свои деньги в звонницу. - Начинается бой в 7 утра с гимна Беларуси, а завершается в 23 часа «Полонезом» Огинского. С 8 до 10 утра, в часы литургии, звучит православный перезвон. Все остальное время играют исключительно белорусские народные композиции.

Звонницу благословил местный архиепископ Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Звонницу благословил местный архиепископФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Часы и электронный звонарь привезены из Италии. Их специально заказывал директор завода. Владелец компании-производителя прилетал из Италии и лично проверял работу механизма часов и боя.

Кстати, часозвоню благословил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. А размещены на ней лики белорусских православных святых, имеющих отношение к гомельской земле.

На заводе отметили, что с начала работы звонницы ни одной жалобы от жителей близлежащих домов не поступало.

"Тры чарапахi" с православного часозвона в Гомеле.

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