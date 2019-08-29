КП Беларусь
Снова засуха: в Гомельской области введен запрет на посещение лесов
На следующей неделе на Гомельщине прогнозируют до 29 градусов жары
В лесах на Гомельщине сейчас и делать нечего - грибов все равно нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Жаркая сухая погода - без каких-либо осадков - снова установилась в Гомельской области. Засуха продолжается уже около двух недель, и на ближайшие дни ничего хорошего синоптики не прогнозируют: лишь небольшие дожди в субботу и воскресенье, а затем - снова ясное небо и до 29 градусов жары.
В связи с засушливой погодой в ряде районов Гомельской области снова вводится запрет на посещение лесов. На утро 29 августа ограничения введены в шести районах: Брагинском, Лоевском, Мозырском, Жлобинском, Чечерском и Кормянском. В остальных областях Беларуси запрет на посещение лесов пока не введен.
Из-за жары и засухи в лесах на Гомельщине сейчас и делать нечего - грибов все равно нет.