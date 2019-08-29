2019-08-29T10:16:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Снова засуха: в Гомельской области введен запрет на посещение лесов

На следующей неделе на Гомельщине прогнозируют до 29 градусов жары
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В лесах на Гомельщине сейчас и делать нечего - грибов все равно нетВ лесах на Гомельщине сейчас и делать нечего - грибов все равно нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Жаркая сухая погода - без каких-либо осадков - снова установилась в Гомельской области. Засуха продолжается уже около двух недель, и на ближайшие дни ничего хорошего синоптики не прогнозируют: лишь небольшие дожди в субботу и воскресенье, а затем - снова ясное небо и до 29 градусов жары.

В связи с засушливой погодой в ряде районов Гомельской области снова вводится запрет на посещение лесов. На утро 29 августа ограничения введены в шести районах: Брагинском, Лоевском, Мозырском, Жлобинском, Чечерском и Кормянском. В остальных областях Беларуси запрет на посещение лесов пока не введен.

Из-за жары и засухи в лесах на Гомельщине сейчас и делать нечего - грибов все равно нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бобруйске на переходе Toyota насмерть сбила женщину
Иностранный студент утонул в Минске
Советник Трампа приедет в Беларусь и встретится с Лукашенко
Православная звонница в Гомеле играет «Тры чарапахі» и «Полонез» Огинского
Гомельчане на приеме у мэра по вопросу сквера: «Ответов мы не получили»
Под Брестом студент-практикант наткнулся на снаряд в водоеме рыбхоза
СК: Один минчанин избивал пожилую тетю, а другой сломал 76-летней матери нос
Пьяный 50-летний минчанин ограбил автобус хоккеистов
В Гомеле пьяный парень на мопеде врезался в машину ГАИ
В Молодечно из общежития колледжа ушла и пропала 17-летняя девушка
УБЭП 3 месяца расследовал «слив» на олимпиаде по географии, но не нашел состава преступления
КамАЗ без тормозов сбил 7 пролетов бетонного забора и ударился в стену жилого дома
Пропавшая в Гродно 15-летняя девушка неделю пряталась в лесу вместе с парнем
Лукашенко: товарооборот с Турцией надо увеличить
В Витебске будут судить россиянина-закладчика: двое его покупателей умерли от отравления метадоном
Жительница Калинковичей воровала кошельки у посетительниц магазина
В Витебске парень хотел спрыгнуть с балкона, его спасла милиция
Жительница Барановичей взяла кредит в банке и "забыла" о нем
Александр Лукашенко планирует посетить Казахстан
Девушка лишилась золота на 1500 долларов: знакомый просил деньги на лечение ребенка, который был здоров
В Бресте парень на самокате подрезал машину и показал неприличный жест
В Оршанском районе в поле загорелся пресс-подборщик