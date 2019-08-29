2019-08-29T10:27:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Советник Трампа приедет в Беларусь и встретится с Лукашенко

Американский чиновник подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости Беларуси
Павел МИЦКЕВИЧ
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Советник Трампа приедет в БеларусьСоветник Трампа приедет в БеларусьФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Роберт Болтон посетит Минск 29 августа. Стала известна цель его визита:

- Посол Болтон встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси, - сказано в сообщении посольства Соединенных Штатов в Беларуси.

Ранее советник Дональда Трампа рассказал о поездке в Беларусь на своей странице в Twitter:

- Отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей.

Приезд советника президента США - историческое для Беларуси событие. С начала 2000-х это будет первый визит в страну столь высокого американского чиновника.

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