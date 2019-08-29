Иностранный студент утонул в Минске

Прыгнул в воду и не всплыл, рассказал очевидец

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Трагедия произошла в Минске вечером в среду, 28 августа: на водохранилище «Дрозды» утонул 19-летний иностранный студент. Сообщение спасателям об этой беде поступило в 19.40. Очевидец рассказал, что мужчина прыгнул в воду возле дамбы водохранилища и не всплыл.

- По прибытии к месту вызова спасателей на поверхности воды никого не наблюдалось, - сообщает Минское городское управление МЧС. - В 20.53 работники ОСВОД с глубины четырех метров в пяти метрах от берега извлекли мужчину без признаков жизни. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть молодого человека.

С какой страны прибыл студент и где он учился, в сообщении не уточняется.