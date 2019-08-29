В Бобруйске на переходе Toyota насмерть сбила женщину

Изменить размер текста: A A

Смертельный наезд на пешехода совершен в Бобруйске вечером в среду, 28 августа. Трагедия произошла возле дома на Светлогорском шоссе. Женщина переходила дорогу правильно - по зебре, но была без фликеров. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина-водитель Toyota, местная жительница, не заметила пешехода и сбила ее.

- От полученных травм пешеход погибла. Ее личность устанавливается. Водитель был трезв, - сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Точные обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

- Световой день становится короче, и ранние сумерки таят в себе немало опасностей. Водителям транспортных средств следует проявлять повышенную бдительность при пересечении пешеходных переходов: к сожалению, не всегда пешеходы обозначают себя фликерами. При этом зачастую пешеходы излишне уверены в том, что водитель их видит, при этом не оставляя ему шансов на экстренное торможение, - комментируют в МВД.