Оплатить постель в поезде теперь можно в кассе вокзала

Эту услугу обещают внедрить и при покупке билетов через интернет

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Чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, а также в целях расширения перечня услуг, Белорусская железная дорога сделала возможным оплатить постельное белье в кассах вокзалов. Услуга оплаты комплекта белья при покупке билета на поезд станет доступной с 2 сентября. Это позволит не ждать проводника, который раздает постели только после отправления поезда, и не искать мелкие деньги - сдачи с крупных купюр у проводников тоже часто нет.

- Услуга предоставляется по желанию пассажира и распространяется на купейные, плацкартные вагоны и вагоны СВ, - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

Конечно, оплатить пользование бельем у проводника можно будет, как и раньше. Речь идет обо всех поездах, в составе которых есть указанные вагоны, формирования родной БЧ и курсирующих внутри страны. Ведь в стоимость билетов на международные поезда уже давно включается цена постели.

Что касается покупки электронных билетов на сайте rw.by - там эту услугу тоже обещают внедрить. Сейчас программисты проводят соответствующую работу. Добавим, что сейчас постель в поезде стоит 2 рубля.