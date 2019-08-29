Служебная собака помогла найти убийцу в Шумилинском районе

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Служебная собака помогла выйти на след обвиняемого в убийстве. Это произошло в июне: 61-летний пьяный мужчина в комнате здания фермы, в одной из деревень Шумилинского района, избил 52-летнего животновода металлической трубой, руками и ногами, после чего ушел. Потерпевший скончался, его тело нашел работник фермы утром 18 июня, сообщает Следственный комитет.

- На месте происшествия в ходе осмотра работал кинолог со служебной собакой, которая взяла запаховый след от тела и пошла по дороге в направлении деревни от фермы, после чего привела сотрудников к частному дому, где фактически проживал обвиняемый. Следователи допросили его и свидетелей, провели проверку показаний на месте, - добавили в СК.

На допросах мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Мотивом преступления стала месть на почве давнего конфликта. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемый заключен под стражу.