2019-08-29T13:30:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ребенок в Минске ночевал один, квартира загорелась. Мальчик сам вызвал МЧС и спасся

Семья уехала за границу, а 11-летний ребенок должен был пойти к бабушке
Павел МИЦКЕВИЧ
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Ребенок в Минске проснулся и увидел дым в квартире. Фото: МЧСРебенок в Минске проснулся и увидел дым в квартире. Фото: МЧС
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Рано утром в четверг, 29 августа, на номер 101 позвонил ребенок из Минска: квартиру, где он был один, на Притыцкого, 87, заволокло дымом.

- По рекомендациям диспетчера, ребенок сам вышел из квартиры на улицу, где ожидал прибытия спасателей. Мальчик ожидал пожарную машину, подошел и показал пожар. Оказалось, произошло загорание имущества в 3-комнатной квартире, - сообщает Минское городское УМЧС.

После ликвидации пожара 11-летнего ребенка забрали в больницу с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Пожар повредил имущество и закоптил квартиру. Судя по всему, произошло короткое замыкание электропроводки.

Мальчик рассказал, как было дело. Он проснулся один в квартире - родители и старший брат уехали в Польшу, а ребенок должен был идти к бабушке, но не пошел. Заметив пожар в соседней комнате, мальчик вышел в коридор и позвонил спасателям.

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