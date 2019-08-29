Ребенок в Минске ночевал один, квартира загорелась. Мальчик сам вызвал МЧС и спасся
Рано утром в четверг, 29 августа, на номер 101 позвонил ребенок из Минска: квартиру, где он был один, на Притыцкого, 87, заволокло дымом.
- По рекомендациям диспетчера, ребенок сам вышел из квартиры на улицу, где ожидал прибытия спасателей. Мальчик ожидал пожарную машину, подошел и показал пожар. Оказалось, произошло загорание имущества в 3-комнатной квартире, - сообщает Минское городское УМЧС.
После ликвидации пожара 11-летнего ребенка забрали в больницу с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Пожар повредил имущество и закоптил квартиру. Судя по всему, произошло короткое замыкание электропроводки.
Мальчик рассказал, как было дело. Он проснулся один в квартире - родители и старший брат уехали в Польшу, а ребенок должен был идти к бабушке, но не пошел. Заметив пожар в соседней комнате, мальчик вышел в коридор и позвонил спасателям.