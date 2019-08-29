МИД: Беларусь не приглашали на церемонию перезахоронения останков Калиновского

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Беларусь не получала официального приглашения на церемонию перезахоронения останков Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863 - 1864 годов, которая запланирована на ноябрь в Вильнюсе.

- Мы, полагаю, так же как и вы, читали в СМИ заявления отдельных высокопоставленных представителей литовской стороны о приглашении нашей правительственной делегации на указанную церемонию. На деле на сегодняшний день по дипломатическим каналам никаких приглашений к нам не поступало, - цитирует БелаПАН пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, который сделал заявление на брифинге 29 августа в Минске.

Ранее вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис заявлял, что президент страны Гитанас Науседа передавал приглашение на церемонию перезахоронения президенту Польши Анджею Дуде, а также правительству Беларуси. Однако, когда и кому конкретно, в информации не уточнялось.