2019-08-29T14:05:19+03:00
Политика
КП Беларусь

МИД: Беларусь не приглашали на церемонию перезахоронения останков Калиновского

Литва пригласила на церемонию президента Польши
Павел МИЦКЕВИЧ
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Так работали над каждым из захоронений литовские археологи. Фото: delfi.ltТак работали над каждым из захоронений литовские археологи. Фото: delfi.lt
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Беларусь не получала официального приглашения на церемонию перезахоронения останков Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863 - 1864 годов, которая запланирована на ноябрь в Вильнюсе.

- Мы, полагаю, так же как и вы, читали в СМИ заявления отдельных высокопоставленных представителей литовской стороны о приглашении нашей правительственной делегации на указанную церемонию. На деле на сегодняшний день по дипломатическим каналам никаких приглашений к нам не поступало, - цитирует БелаПАН пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, который сделал заявление на брифинге 29 августа в Минске.

Ранее вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис заявлял, что президент страны Гитанас Науседа передавал приглашение на церемонию перезахоронения президенту Польши Анджею Дуде, а также правительству Беларуси. Однако, когда и кому конкретно, в информации не уточнялось.

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