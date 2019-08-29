В Витебске парень избил три автомобиля

Он оторвал у машин зеркала и колотил по ним, пока не наделал вмятин

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Инцидент произошел в ночь на 26 августа. В 1.15 в Первомайский РОВД обратились трое автовладельцев. Их машины были припаркованы во дворе дома №19, корпус 1 по Московскому проспекту. Целыми и невредимыми хозяева свои авто видели накануне около 10 часов вечера. Пострадали «Тойота Ярис», «Форд Эскорт» и «Ситроен Ксантия». У иномарок были оторваны зеркала, а также имелись вмятины от ударов.

- На место происшествия выбыли несколько нарядов патрульно-постовой роты. Милиционеры начали отрабатывать прилегающую территорию. Вскоре в поле зрения патрульных попал молодой человек, который, завидев правоохранителей, попытался скрыться. Спустя пару минут его удалось задержать, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

20-летний житель Витебска оказался тем самым хулиганом, что повредил автомобили. Он не собирался ни мстить, ни вредить владельцам этих машин. Молодой человек был пьян и набросился на авто просто так, без причины. Теперь ему предстоит ответить за хулиганство.