Фестиваль в IBB Минск: музыкальные феминистки из Швейцарии, лекции и фуд-корт

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Учеба: как постить в Инстаграм, права женщин и экспресс-курс по немецкому

Фестиваль JubiläumsFest продлится 12 часов. За это время в IBB Минск на восьми площадках пройдет более 50 образовательных и культурных мероприятий.

Что не пропустить?

Открытыми и бесплатными будут мастер-класс о stories в Instagram, лекция по истории techno, дискуссии от известных белорусских инициатив «Маршируй, детка!» и «Ее права», кинопоказы от Dyslexia Belarus, Института Гёте и Мастерской социального кино, образовательные мастер-классы от Белорусского общества Красного Креста, общества глухих и ПЭН-центра, а также экспресс-курсы по немецкому языку.

Вечером покажут спектакль проекта HomoCosmos «Камера, которую дала мне мать», а также ток-шоу о роли искусства в социальных проектах.

Благотворительный проект будет принимать вещи!

На фестивале IBB JubiläumsFest будет работать социальный маркет. Посетители смогут купить открытки и сувениры от творческой мастерской «Арт-идея», вязаные игрушки от Исторической мастерской и экосумки от проекта «Добрая авоська».

А еще на фестивале сервис «Банановый фургон» будет собирать вещи, которые передаст на благотворительность! Можно приносить с собой взрослую и детскую одежду, обувь, игрушки и канцтовары. А первый магазин без упаковки Zerro.by предложит товары, которые помогут меньше мусорить. Кроме того, сеансы книжной терапии и истории на заказ приготовила «Кнігарня Логвінаў».

Феминистски из Швейцарии и белорусские диджеи

Хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа из швейцарского Берна Willibald. 3 из 4 музыкантов коллектива - женщины, они входят в ассоциацию Helvetiarockt, которая борется за повышение репрезентативности женщин в музыкальной индустрии Швейцарии. Музыканты Willibald борются против сексизма в музыкальной индустрии. Они выступают за то, чтобы на рок-сцене было как можно больше представителей различных гендеров и как можно меньше стереотипов. Также музыкальное настроение гостям создадут белорусские диджеи Smok и DJ Plavsky.

Фуд-корт и детская зона

Весь день на IBB JubiläumsFest будет работать фуд-зона с уличной едой и напитками, гостей ждут брецели, хот-доги, бургеры, колбаски карривурст, пиво и, конечно, немецкий рислинг.

Самых маленьких посетителей фестиваля ждет детская зона c насыщенной программой: мастер-класс по рисунку в стиле супрематизма и по приготовлению печенья, роспись гипсовых фигурок, сбор картины-портрета из кубиков, интеллектуальные развивающие игры, активности UNICEF и другие. Детская зона будет работать с 12.00 до 18.00.

Фестиваль пройдет в честь 25-летия Минского международного образовательного центра им. Йоханнеса Рау (IBB Минск). Время проведения - с 10.00 до 22.00, вход свободный