В Бресте на открытии школы запретили фотографировать детей

Такое объявление накануне начала учебного года повесили на одной из брестских школ. Фото: onlinebrest.by.

В сеть попало объявление с правилами поведения на линейке для детей и родителей

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В Бресте на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, запретили фотографировать детей. По информации onlinebrest.by, такие правила установила администрация новой школы-сада №11.

На фото, которое опубликовано на портале, - объявление, регламентирующее правила, которым должны следовать во время торжественной линейки родители и дети. В частности, родителям рекомендовано придерживаться “строгой, не вызывающей” формы одежды. Тем родителям, кто придет на линейку с колясочками, предписано “находиться только у ворот школы”. Но самые бурные дебаты в соцсетях вызвал пункт №5. “Фотографировать своих детей на телефоны или фотоаппараты, снимать на камеры ЗАПРЕЩЕНО. Все снимки после окончания официальной части”, - гласит он.