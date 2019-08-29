2019-08-29T17:07:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске серийный похититель велосипедов перекусывает провода

На счету воришки уже семь велосипедов
Алиса МИЕЛОФОН
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Этот парень похитил не менее семи велосипедов, перекусив щипцами замок. Фото: РУВД.Этот парень похитил не менее семи велосипедов, перекусив щипцами замок. Фото: РУВД.
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За месяц велосипедный воришка в Минске похитил как минимум 7 велосипедов. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на Первомайское РУВД столицы.

- Оперативники разыскивают молодого человека, который на протяжении месяца похищает велосипеды. Для краж он использует щипцы для перекусывания проводов. Установлено, что в августе злоумышленнику удалось похитить 7 велосипедов, - рассказали корреспонденту агентства в милиции.

По записям камер видеонаблюдения установили приметы парня. На вид ему 25 - 30 лет, рост 175 - 180 см, худощавый, темноволосый. Был одет в синюю куртку, брюки серого цвета, черные кроссовки с белой полосой.

Всех, кто что-то знает о похитителе велосипедов, просят обращаться в Первомайский РУВД лично или по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 344-76-32 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

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