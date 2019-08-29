В Минске возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ

Про обстоятельства преступления пока ничего не сообщается

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Начальника отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Александра Дымонта подозревают в злоупотреблении властью. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 УК Беларуси. 29 августа дело поступило из Генпрокуратуры в Следственный комитет, рассказала belta.by официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Про обстоятельства преступления пока ничего не сообщается. По данной статье, в случае признания виновным, суд может наказать начальника отдела ГАИ «лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».