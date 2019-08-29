2019-08-29T17:42:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяная новополочанка избила трех пенсионерок на остановке

Конфликт возник из-за того, что молодая женщина закурила - ей сделали замечание
Павел МИЦКЕВИЧ
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Пьяная женщина избила трех пенсионерок на остановке общественного транспорта в Новополоцке. Все пострадавшие, местные жительницы 1950, 1947 и 1967 годов рождения, обратились в милицию.

По словам потерпевших, неизвестная женщина средь бела дня на остановке возле кладбища «Виторжье» ругалась матом, оскорбляла трех женщин, а затем и вовсе набросилась на них: хватала руками за одежду, волосы. Жертвы хулиганки получили травмы, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Милиция нашла подозреваемую. Ею оказалась не судимая прежде 33-летняя жительница Новополоцка. Выяснилась и причина антиобщественного поведения: конфликт возник из-за того, что женщина постарше сделала замечание молодой, когда она закурила на остановке сигарету. За старшую женщину вступились ее сверстницы. Курильщица отреагировала агрессивно.

Заметив потасовку, милицию вызвал очевидец. К моменту прибытия правоохранителей все четверо уже сели в автобус. Там хулиганку и задержали - оказалось, она была пьяна. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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