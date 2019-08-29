В Солигорском районе подожгли женщину - она умерла

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Солигорские следователи устанавливают обстоятельства дикого убийства, которое произошло ночью 27 августа в одной из деревень района. Там во дворе дома от ожогов скончалась местная жительница. По предварительным данным Следственного комитета, женщину облили горючей жидкостью, после возгорания она получила телесные повреждения и скончалась.

- На месте происшествия следователями обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости, - сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело за убийство с особой жестокостью. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний хозяин дома. Выяснилось, что мужчина работает газоэлектросварщиком.

О подробностях страшного убийства пока не сообщается. Следователи продолжают допросы свидетелей и задержанного, добавили в СК.