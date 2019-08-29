Лукашенко - советнику Трампа: «По-дружески обсудить вопросы»

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Президент Беларуси 29 августа встретился с советником президента США по национальной безопасности, прибывшим в Минск. Александр Лукашенко предложил Джону Болтону «обсудить откровенно, даже по-дружески, все вопросы наших отношений». В то же время президент заявил:

- Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе которые, может быть, не очень приятны будут для США, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что в приезде Болтона «много положительного, особенно для Беларуси, несмотря на всю шумиху». По словам Лукашенко, позитивное заключается в том, «что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения». Лукашенко добавил, что «есть некоторая история перезагрузки отношений».

Со своей стороны Болтон перечислил вопросы, которые интересуют Соединенные Штаты, в частности, нераспространение оружия и соблюдение прав человека в Беларуси. Он выразил надежду, что стороны смогут найти общий язык.