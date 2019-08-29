БАТЭ уверенно обыграл «Астану», но завершил выступление в Лиге Европы

Борисовчане забили в начале и в концовке матча, но этого было мало

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Сегодня БАТЭ на «Борисов-Арене» в ответном матче плей-офф Лиги Европы принимал «Астану». Перед борисовчанами стояла задача отыграть три мяча, посла поражения в гостевом матче.

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Уже на 6-й минуте Максим Скавыш вывел БАТЭ вперед. Дальше борисовчане имели солидное преимущество, но воплотить это в голы долгое время не получалось. За пять минут до завершения основного времени Евгений Яблонский красивым ударом из-за штрафной сделал счёт 2:0. БАТЭ надо было забил ещё раз, чтобы восстановить паритет по сумме двух матчей, но так и не сумел это сделать, хотя был близок. Таким образом, БАТЭ не смог выйти в групповой раунд Лиги Европы. С 2008 года БАТЭ лишь три раза не выходил в групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы, и всякий раз их тормозили клубы из Казахстана.

БАТЭ - Астана - 2:0 Голы: 1:0 – 6 Скавыш, 2:0 – 85 Яблонский.