2019-08-29T22:06:58+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ уверенно обыграл «Астану», но завершил выступление в Лиге Европы

Борисовчане забили в начале и в концовке матча, но этого было мало
Поделиться:
В Казахстане БАТЭ сыграл неубедительно. Фото: fcastana.kzВ Казахстане БАТЭ сыграл неубедительно. Фото: fcastana.kz
Изменить размер текста:

Сегодня БАТЭ на «Борисов-Арене» в ответном матче плей-офф Лиги Европы принимал «Астану». Перед борисовчанами стояла задача отыграть три мяча, посла поражения в гостевом матче.

Крупное поражение БАТЭ от «Астаны»: «Тренеры старались успокоить нас»

Уже на 6-й минуте Максим Скавыш вывел БАТЭ вперед. Дальше борисовчане имели солидное преимущество, но воплотить это в голы долгое время не получалось. За пять минут до завершения основного времени Евгений Яблонский красивым ударом из-за штрафной сделал счёт 2:0. БАТЭ надо было забил ещё раз, чтобы восстановить паритет по сумме двух матчей, но так и не сумел это сделать, хотя был близок. Таким образом, БАТЭ не смог выйти в групповой раунд Лиги Европы. С 2008 года БАТЭ лишь три раза не выходил в групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы, и всякий раз их тормозили клубы из Казахстана.

БАТЭ - Астана - 2:0 Голы: 1:0 – 6 Скавыш, 2:0 – 85 Яблонский.

Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы
Под Минском автостопщик разбил лобовое стекло камнем проезжающей Kia Rio
В Шумилинскому районе служебная собака привела милицию от трупа к дому убийцы
Лукашенко говорил с Болтоном более трех часов, подарил ему шоколад и передал подарки для четы Трампов
В Браславском районе задержали нарушителя границы в водолазном костюме
В Ивацевичском районе перевернулся груженый бревнами лесовоз
В Жодино подростки пытались угнать две машины и играли украденным мячом
Лукашенко - советнику Трампа: «По-дружески обсудить вопросы»
В Солигорском районе подожгли женщину - она умерла
Пьяная новополочанка избила трех пенсионерок на остановке
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ
В Минске серийный похититель велосипедов перекусывает провода
В Бресте на открытии школы запретили фотографировать детей
Фестиваль в IBB Минск: музыкальные феминистки из Швейцарии, лекции и фуд-корт
В Витебске парень избил три автомобиля
МИД: Беларусь не приглашали на церемонию перезахоронения останков Калиновского
Ребенок в Минске ночевал один, квартира загорелась. Мальчик сам вызвал МЧС и спасся
Финансовые результаты Huawei за первую половину 2019 года: рост дохода на 23,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года
Служебная собака помогла найти убийцу в Шумилинском районе
Оплатить постель в поезде теперь можно в кассе вокзала
В Бобруйске на переходе Toyota насмерть сбила женщину
Иностранный студент утонул в Минске
Советник Трампа приедет в Беларусь и встретится с Лукашенко