2019-08-29T18:21:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жодино подростки пытались угнать две машины и играли украденным мячом

Злоумышленникам 15 и 17 лет [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Машины со дворов не уехали, но чуть-чуть покататься молодые угонщики смогли. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Машины со дворов не уехали, но чуть-чуть покататься молодые угонщики смогли. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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В районном центре на Минщине трое юношей ради развлечения устроили «криминальные игры», проинформировали в пресс-службе МВД.

На днях один 15-летний и два 17-летних парня задержались на улице в Жодино в позднее время. Прогуливаясь, подростки заинтересовались машинами на стоянке во дворе одной из многоэтажек. Они подсвечивали машины фонариками и проверяли, не оставил ли какой-нибудь водитель авто открытым, так и наткнулись на незапертый «Опель».

– Злоумышленники попытались завести автомобиль, но получилось это сделать не до конца: загорелись только стоп-сигнал и фары. Однако машина так и не поехала. Тогда компашка вышла из машины, прихватив из багажника «Опеля» баскетбольный мяч, – пояснили в пресс-службе.

Подростки немного поиграли украденным мячом и ушли на другую улицу. Там на неохраняемой стоянке им попалась «Ока», принадлежащая местной пенсионерке. На отечественной машине они все-таки «покатались»: один из парней сел за руль, другие толкали.

Утром в милицию обратились владельцы обоих авто. Вскоре юных угонщиков задержали. Сообщается, что младший из них учится в местной гимназии, а вот его старшие товарищи бездельничают – нигде не учатся и не работают. Против хулиганов возбуждены уголовные дела по обвинениям в угонах, ответственность за это наступает с 14 лет.

Два угона за ночь.Официальный комментарий сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой

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