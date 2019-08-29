2019-08-29T19:01:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивацевичском районе перевернулся груженый бревнами лесовоз

ДТП произошло на лесной дороге
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. Фото: УВД Брестского облисполкома.Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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В пресс-службе УВД исполкома Брестской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика «МАЗ» недалеко от деревни Белавичи.

ДТП случилось в утреннее время в четверг, 29 августа. Примерно в 11.10 часов на гравийной дороге посреди леса перевернулся лесовоз.

– Грузовиком управлял 27-летний мужчина. К «МАЗу» был прикреплен полуприцеп, доверху груженый бревнами. В какой-то момент на лесной дороге лесовоз занесло и большегруз перевернулся, – уточнили в пресс-службе.

Авария произошла в лесном массиве на границе двух районов, Ивацевичского и Березовского.

В ГАИ считают, что авария произошла по вине водителя, который не учел дорожную обстановку и выбрал небезопасную скорость для передвижения. В итоге мужчина не справился с управлением из-за чего и произошло опрокидывание грузовика. В ДТП, к счастью, никто не пострадал.

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