2019-08-29T19:31:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Браславском районе задержали нарушителя границы в водолазном костюме

Задержанный – белорус, но находиться в приграничье он не имел права
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина сказал, что просто занимался на границе подводной охотой. Фото: ГПК.Мужчина сказал, что просто занимался на границе подводной охотой. Фото: ГПК.
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Сотрудниками погранотряда Полоцка в среду, 28 августа, был задержан нарушитель госграницы, информируют в пресс-службе Госпогранкомитета. Злоумышленника «засекла» тревожная группа заставы «Друя».

– Мужчина в специальном гидрокостюме, ластах и с радиостанцией был обнаружен примерно в трехстах метрах от белорусско-латвийской границы. Как сказал сотрудникам ГПК сам задержанный 47-летний житель Браслава, в Западной Двине в столь необычном наряде он занимался подводной охотой. Однако такая «легенда» подтверждения не получила, – пояснили в пресс-службе.

Экипировку нарушителя составляли гидрокостюм и ласты, при себе была радиостанция. Фото: ГПК.

Экипировку нарушителя составляли гидрокостюм и ласты, при себе была радиостанция. Фото: ГПК.

Кроме того, у подводного лжеохотника при себе не оказалось нужного разрешения на нахождение в пограничной полосе. Сейчас против нарушителя ведется административный процесс по обвинению в попытке незаконного пересечения госграницы и нарушении пограничного режима. По каждой из статей ему грозит до 50 базовых величин штрафа.

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