Лукашенко говорил с Болтоном более трех часов, подарил ему шоколад и передал подарки для четы Трампов

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«Комсомолка» ранее сообщала о знаменательной встрече Александра Лукашенко и Джона Болтона, которая состоялась в Минске 29 августа. Советник Трампа предложил откровенно поговорить по таким важным темам, как региональная безопасность, сотрудничество между США и Беларусью, вопросы прав человека и нераспространения оружия.

Как отметили в пресс-службе белорусского лидера встреча прошла довольно плодотворно. И вместо запланированных 45 минут разговор в расширенном составе продлился свыше 2,5 часа. А после этого Лукашенко и Болтон еще свыше 30 минут разговаривали тет-а-тет в рабочем кабинете президента.

– В завершение визита и переговоров глава Беларуси подарил Джону Болтону небольшой презент – шоколадные изделия без сахара в составе, среди которых был эксклюзивный шоколад в наборе, созданный ко Вторым Евроиграм, а также – водку, – уточнили в пресс-службе.

Еще глава республики передал подарки президентской чете США. Для Дональда Трампа – кортик, а для его супруги Мелании – льняные скатерть и салфетки.

Кроме того, советнику президента США Александр Лукашенко вручил книгу-альбом «Спадчына Беларусi» с напутствием: «Это о Беларуси. Вы полистаете в самолете и увидите, что такое Беларусь».