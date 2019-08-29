В Шумилинскому районе служебная собака привела милицию от трупа к дому убийцы

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В пресс-службе УСК по Витебской области рассказали, как служебная овчарка помогла раскрыть преступление.

Криминальное происшествие случилось в одной из деревень в Шумилинском районе в начале лета. Работники фермы пришли утром 18 июня на МТФ и обнаружили тело изувеченного 52-летнего животновода.

– К месту происшествия в числе других правоохранителей выехал кинолог с собакой Ильдой. Немецкая овчарка смогла «взять след» от тела убитого мужчины, провела оперативников по пути преступника от фермы, в деревню и к его дому, – пояснили в пресс-службе.

Собака провела оперативников от места убийства, фермы, прямо к дому преступника. Фото: УСК по Витебской области.

Выяснилось, что работника сельхозпредприятия убил 61-летний сельчанин. Мужчина был пьян и в комнате на ферме он набросился на знакомого с металлической трубой. Сильно избив потерпевшего железякой, руками и ногами, скрылся. А мужчина умер на месте от полученных травм.

Задержанный на допросе признал свою вину и раскаялся. Убийство было совершено из мести из-за конфликта между мужчинами. Сейчас сельчанин находится под стражей, его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.