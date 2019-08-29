Под Минском автостопщик разбил лобовое стекло камнем проезжающей Kia Rio

Мужчина разозлился из-за того, что машины не останавливались. Фото: УСК по Минской области.

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ЧП произошло в Узденском районе 18 августа, информируют в пресс-службе УСК по Минской области.

Вечером того дня двое знакомых, в том числе 29-летний местный житель, «культурно отдыхали», распивая алкоголь на берегу водоема рядом с агрогородком Озеро. Когда спиртное закончилось товарищи решили поехать в столицу. Они вышли на автотрассу направлением Минск – Слуцк – Микашевичи и стали искать попутку. Однако пьяных мужчин никто не подбирал, и подвыпивших товарищей это начало злить.

– Когда терпение иссякло, один из фигурантов схватил булыжник и швырнул в проезжающую «Киа Рио». В машине ехала семья с маленьким ребенком, камень угодил в лобовое стекло с пассажирской стороны, повредил крышу легковушки, – уточнили в пресс-службе.

Увидев, что натворили, хулиганы попытались сбежать с места происшествия, но водитель машины остановился, догнал и задержал злоумышленника.

На допросе мужчина признал свою вину и раскаялся. Ущерб, превысивший 1700 рублей, он уже начал возмещать. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. Сейчас подследственный находится под обязательством о явке.