Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы

На президентском участке уже много лет возделывают бахчевые. Фото: belta.by.

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«Комсомолка» уже сообщала, что в четверг, 29 августа, президент Беларуси провел встречу с помощником американского президента. После многочасовых переговоров, завершения всех официальных встреч и церемоний, Александр Лукашенко решил поработать на приусадебном участке.

Вечером этого же дня вместо отдыха белорусский лидер собирал бахчевые, проинформировали в belta.by.

Из-за перемены климата в Беларуси начали давать урожай теплолюбивые культуры. Фото: belta.by.

На приусадебном участке лидеру республики подсобили, судя по фото и видео, почти одни девушки. Стройные красавицы активно управлялись с арбузами, укладывая их сначала на бахче в горку, а затем, выстроившись в шеренгу, резво перебрасывая «полосатиков» к трактору и в прицеп. На видео запечатлен и сам Александр Лукашенко, президент лично подавал девушкам арбузы, не преминув, подсчитывать урожай: «Три, четыре, пять…».

– В августе на участке президент традиционно собирает арбузный урожай. Возделываются здесь бахчевые уже много лет. И сам белорусский лидер не единожды подчеркивал, что из-за перемены климата в нашей стране теперь охотно произрастают нетрадиционные теплолюбивые культуры, – пояснили в агентстве.

Собирать урожай Лукашенко помогала команда помощниц. Фото: belta.by.

В этот раз арбузы уродили в количестве 20 тонн. Немало, но и немного – так лето было не особенно солнечным, год для бахчевых оказался не самым урожайным.