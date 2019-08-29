2019-08-29T22:04:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы

20 тонн насобирали! [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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На президентском участке уже много лет возделывают бахчевые. Фото: belta.by.На президентском участке уже много лет возделывают бахчевые. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала, что в четверг, 29 августа, президент Беларуси провел встречу с помощником американского президента. После многочасовых переговоров, завершения всех официальных встреч и церемоний, Александр Лукашенко решил поработать на приусадебном участке.

Вечером этого же дня вместо отдыха белорусский лидер собирал бахчевые, проинформировали в belta.by.

Из-за перемены климата в Беларуси начали давать урожай теплолюбивые культуры. Фото: belta.by.

Из-за перемены климата в Беларуси начали давать урожай теплолюбивые культуры. Фото: belta.by.

На приусадебном участке лидеру республики подсобили, судя по фото и видео, почти одни девушки. Стройные красавицы активно управлялись с арбузами, укладывая их сначала на бахче в горку, а затем, выстроившись в шеренгу, резво перебрасывая «полосатиков» к трактору и в прицеп. На видео запечатлен и сам Александр Лукашенко, президент лично подавал девушкам арбузы, не преминув, подсчитывать урожай: «Три, четыре, пять…».

– В августе на участке президент традиционно собирает арбузный урожай. Возделываются здесь бахчевые уже много лет. И сам белорусский лидер не единожды подчеркивал, что из-за перемены климата в нашей стране теперь охотно произрастают нетрадиционные теплолюбивые культуры, – пояснили в агентстве.

Собирать урожай Лукашенко помогала команда помощниц. Фото: belta.by.

Собирать урожай Лукашенко помогала команда помощниц. Фото: belta.by.

В этот раз арбузы уродили в количестве 20 тонн. Немало, но и немного – так лето было не особенно солнечным, год для бахчевых оказался не самым урожайным.

Лукашенко после официальных мероприятий занялся уборкой арбузов на приусадебном участке.Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа по окончании мероприятий во Дворце Независимости отправился на приусадебный участок. Традиционно в августе Президент вместе с командой собирает здесь урожай. https://www.belta.by/president/view/lukashenko-posle-ofitsialnyh-meroprijatij-zanjalsja-uborkoj-arbuzov-na-priusadebnom-uchastke-360134-2019/ Наш сайт: http://www.belta.by/ Мы в Facebook: https://www.facebook.com/beltanews/ Мы в ВК: https://vk.com/beltanews Мы в ОК: https://ok.ru/beltanews

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