Соболенко проиграла Путинцевой и завершила выступление в одиночном разряде на US Open

Арина Соболенко на US Open в одиночном разряде выбывала на втором круге. Фото: WTA

Их матч закончился за два сета

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Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису белоруска Арина Соболенко не смогла пройти Юлию Путинцеву из Казахстана - 3:6, 6:7.

Завтра Соболенко вместе с бельгийкой Элиз Мертенс сыграют в парном разряде.

Другая белорусская теннисистка Александра Саснович тоже завершила выступление в одиночном разряде, она уступила Онс Жабер из Туниса - 3:6, 6:4, 6:2.

Напомним, ранее Соболенко выбила из турнира Викторию Азаренко.