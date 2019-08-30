Мотоциклист погиб в Новополоцке после столкновения с автомобилем

В Новополоцке легковушка столкнулась с мотоциклом. Байкер погиб. Фото: МВД

Байкеру было 26 лет

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В четверг вечером в Новополоцке произошла авария. Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «Рено» при повороте налево не пропустил двигавшейся во встречном направлении мотоцикл «Хонда». В результате оба транспортных средства столкнулись - 26-летний мотоциклист погиб.

У участников ДТП взяты биоанализы. По предварительной информации, водитель «Рено» был трезв. Начата проверка, устанавливаются причины совершения ДТП, сообщает Телеграм-канал пресс-секретаря МВД.