В Несвижском районе сотрудники милиции спасли мужчину, вытащив из горящего дома

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О возгорании жилого дома в деревне Грицы в МЧС узнали 29 августа в 18.11. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили задымление внутри одноэтажного дома. Но, как выяснилось, еще до прибытия спасателей из горящего дома сотрудники РОВД майор милиции Николай Ивановский и старший лейтенант милиции Руслан Проневич спасли хозяина дома.

- Я и мой коллега осуществляли объезд деревни и, следуя по ул. Луговая, увидели, что женщина машет рукой, - цитирует Николая Ивановского сайт МЧС. - Мы остановились и увидели дым. Подбежав к дому, вошли внутрь, ничего не было видно, от дыма разъедало глаза. Мы вернулись на улицу, облились водой, Руслан вызвал спасателей. Затем мы вновь вошли в дом и в комнате обнаружили мужчину, вытащили его на свежий воздух. Стали обливать его лицо водой, хозяин дома пришел в себя. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем поврежден пол (площадь 1 м кв.), постельные принадлежности. Причина устанавливается. По решению министра по чрезвычайным ситуациям работники МВД, спасшие жизнь человека, будут отмечены наградами МЧС.