2019-08-30T12:00:20+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Гомеле прохожие обнаружили мужчину с пулевым ранением

Пострадавший в тяжелом состоянии [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В четверг вечером в Гомеле во дворе заброшенного частного дома прохожие нашли мужчину с ранениями в области живота. Обнаружив ранения, гомельчанка выбежала на улицу и, так как свой телефон оказался разряженным, обратилась к случайному прохожему, чтобы вызвать скорую помощь, откуда сообщение поступило в оперативно-дежурную службу милиции. Раненым оказался 33-летний ранее судимый гомельчанин. Его прооперировали, состояние на момент госпитализации оценивалось как тяжелое.

Очевидцы описали внешность человека, возможно, причастного к совершению преступления. По полученным от них приметам сотрудники патрульно-постовой службы милиции Железнодорожного РОВД задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, - сообщили в МВД.

В Гомеле по подозрению в причинении телесных повреждений задержан мужчина. Источник: МВД Республики Беларусь

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Несвижском районе сотрудники милиции спасли мужчину, вытащив из горящего дома
Мотоциклист погиб в Новополоцке после столкновения с автомобилем
Соболенко проиграла Путинцевой и завершила выступление в одиночном разряде на US Open
Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы
БАТЭ уверенно обыграл «Астану», но завершил выступление в Лиге Европы
Под Минском автостопщик камнем разбил лобовое стекло проезжающей Kia Rio
В Шумилинском районе служебная собака привела милицию от трупа к дому убийцы
Лукашенко говорил с Болтоном более трех часов, подарил ему шоколад и передал подарки для четы Трампов
В Браславском районе задержали нарушителя границы в водолазном костюме
В Ивацевичском районе перевернулся груженный бревнами лесовоз
В Жодино подростки пытались угнать две машины и играли с украденным мячом
Лукашенко - советнику Трампа: «По-дружески обсудить вопросы»
В Солигорском районе подожгли женщину - она умерла
Пьяная новополочанка избила трех пенсионерок на остановке
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГАИ
В Минске серийный похититель велосипедов перекусывает провода
В Бресте на открытии школы запретили фотографировать детей
Фестиваль в IBB Минск: музыкальные феминистки из Швейцарии, лекции и фуд-корт
В Витебске парень избил три автомобиля
МИД: Беларусь не приглашали на церемонию перезахоронения останков Калиновского
Ребенок в Минске ночевал один, квартира загорелась. Мальчик сам вызвал МЧС и спасся
Финансовые результаты Huawei за первую половину 2019 года: рост дохода на 23,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года
Служебная собака помогла найти убийцу в Шумилинском районе
Оплатить постель в поезде теперь можно в кассе вокзала
В Бобруйске на переходе Toyota насмерть сбила женщину
Иностранный студент утонул в Минске
Советник Трампа приедет в Беларусь и встретится с Лукашенко