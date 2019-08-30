В Гомеле прохожие обнаружили мужчину с пулевым ранением

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В четверг вечером в Гомеле во дворе заброшенного частного дома прохожие нашли мужчину с ранениями в области живота. Обнаружив ранения, гомельчанка выбежала на улицу и, так как свой телефон оказался разряженным, обратилась к случайному прохожему, чтобы вызвать скорую помощь, откуда сообщение поступило в оперативно-дежурную службу милиции. Раненым оказался 33-летний ранее судимый гомельчанин. Его прооперировали, состояние на момент госпитализации оценивалось как тяжелое.

Очевидцы описали внешность человека, возможно, причастного к совершению преступления. По полученным от них приметам сотрудники патрульно-постовой службы милиции Железнодорожного РОВД задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, - сообщили в МВД.