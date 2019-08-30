2019-08-30T13:36:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте машина такси перевернулась на крышу

Предположительно, водитель такси не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги на главную
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В ночь с 29 на 30 августа в Бресте в микрорайоне Ковалево на перекрестке улиц Луцкая и Волгоградская столкнулись автомобиль такси (в салоне находился только водитель) и BMW. В результате удара машина такси перевернулась на крышу. Потребовалась помощь спасателей и медиков. По предварительной информации, за рулем такси был 58-летний житель Бреста, он ехал по улице Луцкой и при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество автомобилю BMW, которым управляла 20-летняя брестчанка. В ДТП никто не пострадал, сообщает brestcity.com.

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